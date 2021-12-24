В забор консульства России во Львове бросили «коктейль Молотова». МИД РФ назвал это терактом

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. 👾 💎 🦄 🔮 💜 Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу»

Министерство иностранных дел России посчитало террористическим актом инцидент, произошедший в ночь на 24 декабря у генерального консульства РФ во Львове, и заявило решительный протест временному поверенному в делах Украины в РФ Василию Покотило.

Как сообщается на сайте МИДа, «в 02.30 ночи по местному времени против генерального консульства России во Львове был совершен террористический акт». Преступник бросил в сторону входа на территорию бутылку с зажигательной смесью, которая воспламенилась и «создала угрозу безопасности загранучреждения».

В пресс-службе полиции Львовской области ранее сообщили, что «коктейль Молотова» бросили в ограждение консульства России. В результате случившегося, отметили в полиции, «никто не пострадал, ущерб диппредставительству не нанесен». Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Успеть сделать важное дело:

Поддержать «Медузу» — Бегу!