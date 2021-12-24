Суд оштрафовал ЦСКА на 100 тысяч рублей из-за пиротехники на матче с «Зенитом», когда полиция задержала 400 болельщиков

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Савеловский суд Москвы оштрафовал футбольный клуб ЦСКА на 100 тысяч рублей за на матче с «Зенитом», когда полиция задержала несколько сотен болельщиков из-за пиротехники.

Клуб признали виновным в нарушении правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований (часть 1 статьи 20.32 КоАП РФ).

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС ранее оштрафовал ЦСКА на 300 тысяч рублей и закрыл фанатский сектор клуба на одну домашнюю игру.

После матча с «Зенитом» суд наложил запрет на посещение матчей на два года на 20 болельщиков ЦСКА.

Объединение фанатов ЦСКА называло действия полиции на матче с «Зенитом» «беспределом». Неделю спустя фанатские объединения многих российских клубов приняли участие в протестной акции — они организованно покинули стадионы во время матчей своих команд.

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