Москва потратит четыре миллиарда рублей на умную систему видеонаблюдения за дорогами. Камеры будут выявлять пробки, аварии и мусор

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Власти Москвы намерены в течение пяти лет выделить более 4,2 миллиарда рублей на организацию системы интеллектуального наблюдения за дорогами, которую планируют развернуть в 2022 году. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на тендер, размещенный на сайте госзакупок Центром организации дорожного движения (ЦОДД).

Оборудование должно с помощью нейросети выявлять различные инциденты на дорогах. Среди них — въезд автомобилей на тротуар или обочину, обнаружение на проезжей части мусора, выпавшего груза, животных и других предметов, пробки, задымление и огонь в случае аварий, а также нарушение правил дорожного движения, включая пересечение сплошной линии разметки, движение «в запрещенном направлении», слишком быструю или медленную езду.

«Штрафовать водителей за нарушения ПДД такие камеры не будут. Но, например, если машина в случае ДТП попала в обзор и оказалась в неположенном месте, информация будет передана экстренным службам или ближайшему экипажу дорожного патруля для реагирования и оказания помощи», — сообщили в ЦОДД.

В центре пояснили, что помимо непосредственного наблюдения за дорожной ситуацией новые камеры будут помогать полиции и другим экстренным службам оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации. Кроме того, данные, собранные камерами, могут использоваться для пересмотра схемы движения.

Всего в городе собираются разместить 1,3 тысячи камер, 700 из которых будут находиться на МКАД, оставшиеся — на других магистралях города.

В Москве уже работают около 200 тысяч камер, которые контролирует городской департамент информационных технологий. Еще 3,5 тысячи камер под контролем ЦОДД фиксируют нарушения ПДД. Сообщалось, что часть из них могут выявлять водителей, которые едут с непристегнутым ремнем безопасности, езду без включенных фар ближнего света. Кроме того, ЦОДД начал тестировать камеры с шумомерами. К 2023 году на дорогах Москвы установят еще две тысячи камер с функцией распознавания лиц.

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