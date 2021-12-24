ФСБ объявила о задержании в Воронежской области военного, подозреваемого в сотрудничестве с разведкой Украины

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В Воронежской области военнослужащего Западного военного округа задержали по подозрению в государственной измене. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ФСБ, военнослужащий был завербован военной разведкой Украины и собирал сведения о деятельности российских вооруженных сил, «утечка которых могла нанести ущерб обороноспособности государства».

Других подробностей дела, в том числе имя подозреваемого, в ЦОС не раскрыли. Воронежский военный гарнизонный суд арестовал военнослужащего. По обвинению в госизмене ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

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По данным , за последние 20 лет за госизмену и шпионаж в России осудили около 100 человек. 278 человек получили приговоры по статье о разглашении государственной тайны.

Арест военнослужащего в Воронежской области, которая на юге граничит с Украиной, произошел на фоне переговоров о гарантиях безопасности в Европе и сообщений западных СМИ о том, что Россия наращивает войска на границе с Украиной и готовит вторжение в страну. В Кремле эти сообщения называли «пустым, безосновательным нагнетанием напряженности».

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