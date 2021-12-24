Байден подписал закон о запрете импорта из Синьцзяна из-за нарушения прав человека. Китай заявил о вмешательстве во внутренние дела

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Президент США Джо Байден подписал закон, который запрещает импорт из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая и предусматривает санкции в отношении тех, кто несет ответственность за использование принудительного труда в регионе. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

В декабре инициативу одобрили Палата представителей и Сенат Конгресса США, отмечает CNBC.

В ответ на закон Китай выразил «крайнее возмущение» и «решительный протест», говорится в заявлении МИД КНР. Там сочли, что США «злонамеренно клевещут на ситуацию с правами человека в Синьцзяне», вмешиваются во внутренние дела Китая и нарушают международное право.

Китайские дипломаты посоветовали американской стороне немедленно «исправить свои ошибки» и прекратить использование проблем Синьцзяна «для распространения лжи». Китай пообещал отреагировать в зависимости от развития ситуации.

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Китай неоднократно обвиняли в массовых нарушениях прав уйгуров и других этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне. Среди них — массовые задержания и пытки, использование принудительного труда и принудительная стерилизация. Пекин все обвинения отрицает.

В январе 2021 года США первыми в мире признали действия китайских властей в отношении уйгуров геноцидом. В июле власти США предупредили бизнес, связанный с Синьцзяном, о том, что он может столкнуться с юридическими последствиями такой деятельности.

В декабре США и еще несколько западных стран объявили дипломатический бойкот Олимпиаде и Паралимпийским играм в Пекине из-за нарушения прав человека в Синьцзяне. Сборные этих стран будут участвовать в Играх, но правительственные делегации не приедут.

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