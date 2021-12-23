Волонтеры рассказали о планах властей перенести крупнейший московский приют для бездомных животных на мусорный полигон

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Кожуховский муниципальный приют для бездомных животных, который находится на окраине Москвы, хотят перенести за 85 километров от нынешнего места — на территорию законсервированного полигона ТБО «Малинки». Об этом сообщается в инстаграме приюта. На пост обратила внимание .

После переноса большинство волонтеров не смогут добраться до приюта. Животные останутся без присмотра и без выгула. Из-за ухудшения транспортной доступности у них снизятся шансы найти новых хозяев. По той же причине приют вынуждена будет покинуть команда врачей, заявили волонтеры.

Они запустили на сайте Change.org петицию с требованием оставить приют на прежнем месте. На момент публикации этой новости она собрала более трех тысяч подписей.

Кожуховский приют работает с 2008 года. Он считается самым крупным муниципальным приютом в Москве и одним из самых крупных в России. По данным волонтеров, с тех пор более семи тысяч собак и полутора тысяч кошек, попавших в приют, нашли новых хозяев. Сейчас в приюте находятся около трех тысяч собак и 400 кошек.

Полигон «Малинки» находится на территории Троицкого административного округа в Новой Москве. В 2016 году он был закрыт, но позднее появилась информация, что на него снова начнут свозить мусор. Это вызвало протесты местных жителей, и в конце 2017 года мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что на полигоне больше не будут захоранивать отходы. Сейчас «Малинки» законсервированы.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!