На бывшего пензенского губернатора, подозреваемого во взятках, завели дело о незаконном хранении оружия

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Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, который уже обвиняется в получении взяток, пишет «Коммерсант».

Дело инициировано по статье о незаконном хранении оружия и боеприпасов (ст. 222 УК РФ) на основе рапорта оперативника МВД об обыске в здании Пензенской областной администрации в марте 2021 года, когда был задержан Белозерцев.

Как сообщили источники издания, в деле утверждается, что в ходе обыска в шкафу в служебном кабинете бывшего губернатора был найден «пригодный к стрельбе» пистолет Макарова в коричневом кожаном портфеле итальянского производства, а также 96 патронов к нему, упакованных в белый пакет. У пистолета оказался спилен номер, в картотеке МВД он не проходит.

В материалах дела говорится, что чиновник приобрел оружие «в неустановленном месте у неустановленного лица». Следователи уже назначили две молекулярно-генетические экспертизы, которые не обнаружили на оружии и патронах отпечатков пальцев Белозерцева. Обвинение по делу ему пока официально не предъявлено.

Адвокат бывшего губернатора Дарья Евменина назвала новое дело незаконным, а материалы расследования сфальсифицированными. По ее данным, пистолет и патроны были найдены не в кабинете Белозерцева, а в подсобном помещении рядом с ним. Там хранились подарки, полученные главой региона, а вход в подсобку имел «неограниченный круг лиц из числа сотрудников администрации и его посетителей», рассказала Евменина.

Иван Белозерцев возглавлял Пензенскую область с 2015 года. На выборах 2020 года он переизбрался на пост губернатора с результатом почти 79% голосов.

21 марта Белозерцева задержали по подозрению в получении взяток. В даче взяток заподозрили крупного бизнесмена, основателя группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля и его жену Евгению. Их также задержали. 23 марта Владимир Путин уволил Белозерцева «в связи с утратой доверия».

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