Депутаты Госдумы предложили тестировать будущих владельцев оружия в ФСБ и МВД на «угрозу государственной безопасности»

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Депутаты Госдумы от «Единой России» внесли на рассмотрение парламента законопроект о введении дополнительных проверок для тех, кто собирается получить лицензию на приобретение оружия. Карточка законопроекта опубликована на сайте Госдумы, подробно о предложениях депутатов пишет «Коммерсант».

Депутаты Александр Хинштейн, Василий Пискарев и Анатолий Выборный подготовили проект поправок в закон «Об оружии». Они предложили тестировать будущих владельцев оружия на «наличие опасности нарушения прав и свобод граждан» и «угрозу государственной или общественной безопасности».

Также авторы документа предложили проверять граждан на причастность к экстремистам, террористам и другим преступным группировкам, а также на «намерение использовать оружие в противоправных (преступных) целях». Депутаты предложили, чтобы этим занимались сотрудники МВД и ФСБ по запросу Росгвардии, которая выдает лицензии.

От таких проверок предлагается освободить тех, кто служит в государственных военизированных организациях, например, в Минобороны, МВД, ФСБ, Следственном комитете, а также представителей коренных малочисленных народов, ведущих «традиционный образ жизни».

Один из авторов законопроекта, депутат Анатолий Выборный сказал «Коммерсанту», что о «наличии опасности нарушения прав и свобод» могут свидетельствовать административные правонарушения, «проблемы с психикой или наркотиками в прошлом», а также «публично и открыто размещенные посты в интернете» (о каких записях идет речь, он не уточнил).

На фоне массовых убийств в учебных заведениях в и в 2021 году Госдума приняла несколько законов, касающихся оружия. Так, в России повысили с 18 лет до 21 года возраст владения оружием для охоты и самообороны.

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