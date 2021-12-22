Задержан ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Возможно, по делу о заказном убийстве

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СМИ Татарстана сообщают о задержании ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова.

Источники «Бизнес Online» считают, что Гафурова задержали в рамках расследования дела о заказном убийстве, которое было совершено в 1990-х годах. По другой версии, задержание ректора может быть связано с делом о коррупции.

Телеграм-канал «Татарстан-24» сообщает, что Гафуров доставлен для допроса из Казани в Москву.

Правоохранительные органы пока не объявляли о задержании Гафурова. В пресс-службе Казанского федерального университета заявили: «Официальная информация не поступала. Работаем в прежнем режиме».

Ильшат Гафуров возглавил Казанский федеральный университет в 2010 году. До этого он 12 лет занимал пост мэра Елабуги.

Гафуров является членом Госсовета (парламента) Татарстана и сопредседателем регионального штаба Общероссийского народного фронта в республике. В парламенте комментировать сообщения о задержании Гафурова отказались.