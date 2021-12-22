McDonaldʼs ограничил продажу картошки фри в Японии из-за наводнения в Канаде

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Рестораны быстрого питания McDonaldʼs в Японии с 24 по 30 декабря будут продавать только маленькие порции картофеля фри, чтобы избежать дефицита продукта. Об этом говорится в сообщении McDonaldʼs.

Решение на время отказаться от продажи средних и больших порций картофеля фри было принято из-за задержек с поставками. Они вызваны наводнением в Канаде, затруднившем работу порта в Ванкувере, и «разрывом глобальной цепочки поставок, связанным с пандемией коронавируса».

Порции еды в японском McDonaldʼs обычно подают со средней порцией картофеля фри. Ее размер — 74 грамма. Маленькая порция примерно в два раза меньше. Покупатели сетов получат скидку 50 йен (32 российских рубля) из-за сокращения порции картофеля, пишет The Japan Times.

McDonaldʼs в Японии уже прибегал к аналогичным мерам. В конце 2014 года рестораны сети на время прекратили продавать средние и большие порции картошки фри в связи с задержкой поставок из-за конфликта между профсоюзом сотрудников портов на западе США и судоходными компаниями.

Первый ресторан McDonaldʼs в Японии открылся в 1971 году. Сейчас в стране работает около 2900 заведений сети. Ежегодно их посещают около 1,3 миллиарда клиентов.

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