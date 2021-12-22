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Лукашенко: в Беларуси задержали семерых человек, «подозреваемых в подготовке терактов»

Источник: Белта

В Беларуси задержали семерых человек, которые, по версии белорусских властей, собирались совершить теракты против госслужащих, в том числе сотрудников прокуратуры и судей. Об этом Александр Лукашенко сообщил на встрече с активом Гомельской области, пишет «Белта».

Министр внутренних дел мне доложил. Сегодня ночью [и] вчера днем задержали шесть или семь человек, которые пытались совершить теракты. Некоторые — мы просто наблюдали и ждали, когда они под камеру это сделают. Все засняли.

По словам Лукашенко, правоохранительные органы ищут еще одного подозреваемого, который «вроде, в Россию побежал». «Но там привезут нам его», — сказал Лукашенко. Других подробностей он не привел.

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