Илон Маск заявил, что продал 10% акций Tesla. Как и обещал после опроса в твиттере

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Илон Маск продал достаточно акций Tesla, чтобы выполнить обещание о реализации своей 10-процентной доли в компании, которое он дал после опроса в твиттере. Об этом миллиардер объявил в интервью сатирическому изданию The Babylon Bee.

«Я продал достаточно акций, чтобы достичь примерной отметки в 10% с учетом реализации опционов, и в этом я старался быть предельно точным», — сказал глава Tesla.

Как сообщает MarketWatch со ссылкой на документы Комиссии по ценным бумагам и биржам США, 21 декабря Маск реализовал опционы на покупку двух миллионов акций и продал около 584 тысяч ценных бумаг Tesla. В результате общее количество акций, проданных бизнесменом за последнее время, достигло 13,5 миллиона. Это около 80% от того, что Маск собирался продать, подсчитал Reuters. По состоянию на начало ноября, когда он опубликовал опрос в твиттере, 10% его доли соответствовали примерно 17 миллионам акций.

В то же время Маск реализовал опционы на покупку 16,4 миллиона акций по 6,24 доллара за одну ценную бумагу, фактически увеличив свою долю в компании, пишет MarketWatch.

В начале ноября Илон Маск спросил в твиттере, стоит ли ему продать 10% своих акций Tesla. Он пообещал, что будет придерживаться итогов голосования при любых результатах. Миллиардер запустил опрос на фоне дискуссии о том, что «нереализованная прибыль — это средство уклонения от уплаты налогов». Маск сказал, что в его случае единственный способ платить налоги — продажа акций, поскольку он не получает зарплату или бонусы. Большинство участников опроса поддержали идею о продаже акций.

По данным Reuters, до опроса Маску принадлежали около 170,5 миллиона акций Tesla общей стоимостью более чем в 200 миллиардов долларов, а 10-процентный пакет акций оценивался примерно в 21 миллиард долларов.

Всего после опроса бизнесмен выручил на продаже акций Tesla более 14 миллиардов долларов. При этом большую часть этих денег — более 11 миллиардов долларов — он собирается заплатить в виде налогов за 2021 год.

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