Дочерняя структура «Ростеха» заявила о пропаже 10 самолетов. На девять из них был наложен арест

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Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» — дочерняя структура «Ростеха» — заявило о пропаже 10 легких самолетов аграрного назначения Т-500 общей стоимостью около 165 миллионов рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на замглавы «Технологии» Алексея Будыкина.

Т-500 прошел сертификацию в 2018 году. Это первый за постсоветскую историю России специализированный самолет сельскохозяйственного назначения. По соглашению между «Ростехом» и властями Татарстана, самолеты должна была выпускать «Технология» вместе с частной фирмой МВЕН из Казани.

В 2018 году «Технология» заказала у МВЕН 10 самолетов Т-500, а в 2019 году обратилась в суд, обвинив казанскую компанию в нарушении срока выполнения работ и одностороннем изменении конструкции Т-500. «Технология» потребовала от МВЕН 140 миллионов рублей и сами самолеты.

Арбитражный суд Татарстана отклонил иск «Технологии». Экспертиза показала, что конструкцию Т-500 не изменяли. «Технология» обжаловала решение суда и добилась повторной экспертизы самолетов. На девять из 10 заказанных компаний Т-500 , они должны были находиться на территории Казанского авиазавода имени Горбунова.

Осмотр самолетов был назначен на 13 декабря, но девяти Т-500 не оказалось на месте. Десятый — выставочный экземпляр, его дислокация тоже неизвестна, заявил замглавы «Технологии». Компания подала заявление о розыске самолетов и возбуждении уголовного дела. По заявлению проводится проверка, сообщили РБК в управлении Федеральной службы судебных приставов по Татарстану.

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