Дочь арестованного ректора Шанинки вышла на одиночный пикет к зданию МВД на Петровке

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Дарья Зуева, дочь ректора Шанинки Сергея Зуева, которого накануне суд отказался освободить из-под стражи, вышла на одиночный пикет к зданию ГУ МВД по Москве на улице Петровка. Об этом сообщает «Новая газета».

Зуева уже выходила на пикет в связи с отца. В октябре она протестовала из-за его задержания. На тот момент дочь ректора Шанинки была на девятом месяце беременности.

67-летнего Сергея Зуева задержали в октябре по делу о хищении средств Минпросвещения. Изначально суд назначил ему в качестве меры пресечения домашний арест. Прокуратура оспорила это решение, ректора поместил в СИЗО.

При задержании Зуева забрали из больницы, куда он попал с гипертоническим кризом. Во время нахождения под домашним арестом ректор перенес срочную операцию на сердце, а после перевода в СИЗО попал в тюремную больницу.

В начале декабря президент России Владимир Путин, обсуждая арест Зуева с правозащитниками, заявил, что не считает нужным оставлять его в следственном изоляторе. Отпустить ректора призывала омбудсмен Татьяна Москалькова. Обращение с аналогичными требованиями подписали более трех тысяч человек, в том числе российские и иностранные ученые, нобелевские лауреаты, академики и члены-корреспонденты РАН.

21 декабря Мосгорсуд отклонил жалобу защиты и отказался перевести Зуева из СИЗО под домашний арест, несмотря на заявления защиты об ухудшении здоровья ректора в заключении. Ранее адвокаты со ссылкой на заключение медиков сообщали о риске инфаркта у Зуева из-за хронических заболеваний.

Интервью Дарьи Зуевой

После задержания Сергея Зуева его дочь вышла на пикет — на девятом месяце беременности. С тех пор она родила сына, а ректора Шанинки отправили в изолятор Вот рассказ Дарьи Рудь о том, как она справляется со всем этим

Интервью Дарьи Зуевой

После задержания Сергея Зуева его дочь вышла на пикет — на девятом месяце беременности. С тех пор она родила сына, а ректора Шанинки отправили в изолятор Вот рассказ Дарьи Рудь о том, как она справляется со всем этим

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