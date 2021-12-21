Путин подписал закон о расширении полномочий полиции. Он дает право сотрудникам МВД вскрывать автомобили

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия сотрудников полиции. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон разрешает полицейским:

Вскрывать транспортные средства, если это нужно, чтобы спасти чью-то жизнь, предотвратить преступление, изъять оружие или наркотики, проверить сообщение об угрозе теракта, установить обстоятельства несчастного случая или обеспечить безопасность во время массовых беспорядков и ЧС;

Проникать в жилище, если там находится человек, на которого указали потерпевшие или очевидцы преступления — даже если у него нет официального статуса в уголовном деле (раньше проникать в жилище было разрешено только для того, чтобы задержать подозреваемых в преступлении);

Ограждать места проведения публичных и массовых мероприятий, оцеплять жилые дома, досматривать граждан и автомобили в границах оцепления (при отказе от осмотра полицейские имеют право не впускать на оцепленную территорию или не выпускать из нее до снятия оцепления);

Не представляться в ситуации, когда существует угроза жизни и здоровью полицейского и других людей или нужно незамедлительно пресечь преступление (полицейский может назвать свое имя, фамилию и звание «сразу после прекращения указанных обстоятельств или действий»).

Расширить полномочия полиции предложило правительство в мае 2020 года. Госдума приняла соответствующий закон в начале декабря 2021 года. При этом некоторые из предложенных поправок были отклонены. В частности, депутаты отказались расширить список причин для применения оружия и снять с сотрудников МВД ответственность за действия, совершенные при исполнении служебных обязанностей.

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