Олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева госпитализировали после драки в Москве. Спортсмен заступился за девушку

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев госпитализирован после драки в Москве, рассказала РИА Новости менеджер фигуриста Елена Болотова.

Инцидент произошел в ночь на 21 декабря. По словам менеджера, Соловьев заступился за свою девушку, двукратную чемпионку Европы по керлингу Анну Сидорову. Конфликт перерос в драку, и фигуриста избили.

Сейчас Соловьев находится в Боткинской больнице. По предварительным данным менеджера, у него тяжелая травма головы.

Источник «Матч ТВ» сообщил, что трое мужчин напали на пару на улице и избили спортсмена ногами, в результате чего он попал в нейрохирургическое отделение больницы. По данным телеканала, нападавшие задержаны.

Фигуристу Дмитрию Соловьеву 32 года. Спортсмен стал победителем командных соревнований на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, а через четыре года — серебряным призером Игр в Пхенчхане. В 2013 году он стал чемпионом Европы, а также занял третье место на чемпионате мира в танцах на льду в дуэте с Екатериной Бобровой.

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