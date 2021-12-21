Глава Кузбасса попал в аварию. Он ехал на встречу с семьями погибших на шахте «Листвяжная»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Служебный автомобиль губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева попал в ДТП на трассе Кемерово — Новокузнецк, сообщает ТАСС.

Авария произошла утром 21 декабря в районе поселка Карагайла. В этот момент Цивилев ехал в город Прокопьевск на встречу с семьями горняков, погибших в результате взрыва на шахте «Листвяжная».

По данным телеграм-канала 112, в общей сложности столкнулись пять машин: два грузовика, два легковых автомобиля и микроавтобус Mercedes.

В пресс-службе губернатора рассказали, что в результате ДТП есть пострадавшие, они находятся в сознании и им оказана медицинская помощь на месте. Сам Цивилев в аварии не пострадал.

25 ноября в Кузбассе на шахте «Листвяжная» произошел взрыв метана, в результате которого погиб 51 человек: 46 шахтеров и пятеро спасателей. Более 60 горняков были госпитализированы. По уголовному делу о гибели шахтеров арестованы владельцы и руководство «Листвяжной», в том числе председатель совета директоров АО ХК «СДС-Уголь» Михаил Федяев.