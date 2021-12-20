Госинспекция труда в Москве проверила гибель артиста на сцене Большого театра. И посчитала, что он сам виноват в случившемся

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Государственная инспекция труда в Москве установила, что артист мимического ансамбля Большого театра Евгений Кулеш, который погиб на исторической сцене театра, в день происшествия был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом РИА Новости сообщил адвокат матери артиста Андрей Алешкин.

Актер Евгений Кулеш погиб 9 октября во время оперы «Садко». По одним данным, на него упала декорация, по другим, актер замешкался при смене декораций, и не заметил, как на сцену опускается (а не падает) новая декорация.

«Госинспекция по труду города Москвы установила, что случай произошел на производстве, однако также было установлено алкогольное опьянение средней степени тяжести, — рассказал адвокат Алешкин. — Но никто этого не заметил. Комиссия отметила, что в связи с этим виноватым признает погибшего». Адвокат собирается обжаловать выводы комиссии в суде после того, как получит официальный акт.

В Большом театре отказались комментировать слова адвоката. Представитель театра сказал, что там надеются на то, что «комиссия и Следственный комитет разберутся и сообщат свои выводы».

После гибели актера на сцене СК и прокуратура начали проверки случившегося, но пока не сообщали об их результатах.