Генпрокуратура заказала разработку приложения за 10,5 миллиона рублей. В нем можно будет пожаловаться на экстремизм и записаться на прием

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Генпрокуратура России провела тендер на разработку за 10,5 миллиона рублей мобильного приложения для коммуникации ведомства с гражданами. Следует из данных о соответствующей госзакупке, на которые обратил внимание «Коммерсант».

Согласно документам закупки, приложение на платформах iOS и Android понадобилось Генпрокуратуре для «повышения качества взаимодействия» с россиянами и обработки их обращений, а также «увеличения доли мобильного траффика». С помощью системы ведомство планирует упростить процесс подачи обращений об экстремизме, нарушении прав детей и предпринимателей, а также записи на прием.

Приложение будет предлагать пользователям войти в систему через госуслуги для записи на прием, а при разрешении доступа к геолокации показывать ближайшие подразделения ведомства. Оставить обращение сможет как авторизированный, так и неавторизированный пользователь.

Кроме того, Генпрокуратура собирается рассказывать о своих новостях и изменениях в законах. Для этого в приложение добавят функцию формирования «бесконечной новостной ленты» и сторис до 15 секунд — «наподобие историй в „Тинькофф“, „Яндекс“». Среди тем для таких «историй» в документах закупки заявлены: «Право со знанием», «Университет прокуратуры», «Структура», «Артек», «Музей прокуратуры», а также антикоррупционные памятки и буклеты.

Заявки на создание приложения принимались с 12 ноября по 6 декабря, а выполнить работы подрядчик должен к началу марта 2022 года. По итогам конкурса разработкой займется индивидуальный предприниматель Анастасия Артемьева, которая, по данным «СПАРК-Интерфакс», работает в Петербурге.

В 2021 году Артемьева заключила еще шесть госконтрактов в общей сложности на 53 миллиона рублей, в том числе на развитие Единого портала внешнеэкономической информации Минэкономики, отмечает «Коммерсант». До мая 2020 года предпринимательница руководила другим петербургским разработчиком «Рунетсофт», получавшем контракты от Минэкономики и нескольких региональных органов власти.

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