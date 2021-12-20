Форум в Давосе в январе 2022 года отменен из-за омикрона

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Всемирный экономический форум в Давосе, который должен был пройти 17-21 января, отменен из-за нового варианта коронавируса омикрон.

Организаторы мероприятия заявили, что рассчитывают провести форум в начале лета 2022 года, но не назвали точных дат.

Вместо форума, предполагающего личное присутствие в Давосе, пройдет серия онлайн-сессий «State of the World », в которой примут участие политики, бизнесмены и общественные деятели.

«Здоровье и безопасность всех, кто принимает участие во встречах — гостей форума, сотрудников и обслуживающего персонала, — всегда были приоритетом», — подчеркнули организаторы.

Форум в Давосе проводится с начала 1970-х годов и является одним из самых известных мероприятий подобного формата в мире. В разные годы в форуме принимали участие Нельсон Мандела, Ясир Арафат, Билл Гейтс, Джордж Сорос, премьер-министры Великобритании, президенты США и России, включая Владимира Путина.

В январе 2021 года Давосский форум впервые провели в онлайн-формате, участие в мероприятии тогда впервые за 12 лет принял Путин.

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