Жителя Томска, разместившего фото Геббельса на сайте «Бессмертного полка», приговорили условно по делу о реабилитации нацизма

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Томский областной суд приговорил 20-летнего местного жителя Сергея Сахарова к двум годам условного срока и штрафу в размере 200 тысяч рублей по уголовному делу о реабилитации нацизма, сообщает ТАСС.

Как пишет «Тайга.инфо», в мае 2020 и 2021 годов Сахаров оформлял заявки для размещения на сайте «Бессмертного полка» рядом с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны портрета министра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса.

Сахаров признал вину и раскаялся в содеянном. После обыска у него дома были изъяты компьютерная техника и телефоны.

В мае Следственный комитет сообщал о расследовании нескольких уголовных дел, касающихся размещения фотографий нацистских преступников на сайте «Бессмертного полка». Статья 354.1 УК о реабилитации нацизма предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В 2020 году жителей Ульяновской области и Татарстана, пытавшихся разместить фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка», приговорили к штрафу в 120 тысяч рублей и одному году условного срока соответственно.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!