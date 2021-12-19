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В Ачинске арестовали мужа сотрудницы банка, подозреваемой в краже 23 миллионов рублей

Источник: МВД медиа

Суд Ачинска в Красноярском крае арестовал мужа сотрудницы банка, подозреваемой в краже более 20 миллионов рублей, сообщает «МВД медиа».

Как выяснило следствие, 30-летний супруг оказался причастен к преступлению, его задержали 17 декабря. Под стражей подозреваемый пробудет до 7 февраля 2022 года. Других подробностей в пресс-релизе МВД не приводится.

Как писали СМИ, 3 декабря 30-летняя кассир ачинского отделения Альфа-банка Анна Григорьева унесла с работы 15 миллионов рублей, 49,5 тысячи долларов и 49,2 тысячи евро, а затем скрылась. Через некоторое время она сама пришла в полицию по просьбе матери, которая уговорила ее сдаться. Григорьева заключена под стражу.

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