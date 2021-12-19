NYT: Пентагон занижал данные о погибших мирных жителях от американских авиаударов на Ближнем Востоке

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Сотни и даже тысячи мирных жителей, включая детей, становились случайными жертвами американских авиаударов по позициям террористов в Ираке, Сирии и Афганистане — но данные об их гибели никак не учитывались военными США. Об этом утверждается в расследовании газеты The New York Times, изучившей более 1,3 тысячи секретных документов о военных операциях Пентагона на Ближнем Востоке.

Согласно официальным данным Минобороны США, с 2014 года в результате американских авиаударов в Сирии и Ираке погибли 1417 мирных жителей, в Афганистане число случайных жертв среди мирного населения составляет 188 человек с 2018 года. Издание утверждает, что неучтенных жертв может быть гораздо больше, но их точное число установить уже невозможно.

В расследовании говорится, что американские военные часто наносили ошибочные удары по домам, автомобилям, гражданскому населению, которых принимали за террористов, из-за некачественных разведывательных данных.

Также журналисты упрекают Пентагон в том, что военные не проводили расследований гибели мирного населения и не принимали никаких мер для предотвращения подобных ошибок в будущем. По информации NYT, лишь в 12% случаев были рекомендовано провести полноценное расследование инцидентов. В одном случае указывалось о «возможном нарушении» правил ведения боевых действий, но ни разу военных не привлекали к дисциплинарной ответственности за случайные жертвы.

Представитель Пентагона Билл Урбан заявил газете, что даже с лучшими технологиями в мире ошибок военных избежать невозможно. «Мы усердно работаем над тем, чтобы избегать вреда. Мы расследуем каждый заслуживающий доверия случай. И мы сожалеем о каждой невинной жертве», — сказал он.

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