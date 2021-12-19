На шахте имени Рубана в Кузбассе произошел пожар. Горняков эвакуировали

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Обновлено. Всех горняков благополучно эвакуировали из шахты. Причиной возгорания стало окисление в угольном пласте.

В Кемеровской области на шахте имени Рубана произошел пожар в забое по добыче угля, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

В момент возгорания под землей находились 128 горняков. В настоящее время их выводят на поверхность.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Шахта имени Рубана находится в городе Ленинск-Кузнецкий и входит в состав холдинга «СУЭК-Кузбасс».

25 ноября в Кузбассе на шахте «Листвяжная» произошел взрыв метана, в результате которого погиб 51 человек: 46 шахтеров и пятеро спасателей. Более 60 горняков были госпитализированы. По уголовному делу о гибели шахтеров арестованы владельцы и руководство «Листвяжной», в том числе председатель совета директоров АО ХК «СДС-Уголь» Михаил Федяев.

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