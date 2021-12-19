«Мы являемся активными пользователями соцсетей». В ГИБДД рассказали о слежке за блогерами-нарушителями

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Сотрудники Госавтоинспекции Москвы подписаны в соцсетях и следят за блогерами, которые «пропагандируют» нарушение правил дорожного движения. Об этом рассказал начальник московской ГИБДД Александр Быков.

«В ежедневном режиме мы мониторим весь контент, который касается безопасности дорожного движения, в СМИ. Мы являемся активными пользователями соцсетей. И в том числе подписчиками блогеров, которые пытаются пропагандировать нарушение ПДД. Правовую оценку по каждому такому случаю мы обязательно даем», — цитирует его слова РИА Новости.

Быков также сообщил, что «за прошедший период» московские инспекторы приняли более 600 мер административного воздействия в отношении 150 человек, размещавших в соцсетях «контент с нарушением ПДД».

17 декабря, после ряда резонансных ДТП, депутаты Госдумы предложили законопроект, вводящий уголовную ответственность для водителей за повторный выезд на встречную полосу и превышение скорости более чем на 60 километров в час.

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