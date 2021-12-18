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Следственный комитет проверяет фигурантов уголовного дела о взятке, по которому арестовали совладелицу компании «Русский продукт» и банка БКФ Ольгу Миримскую, на причастность к подготовке убийства. Об этом без ссылки на источник сообщила газета «Коммерсант», не раскрывая других подробностей.

Вместе с Ольгой Миримской задержан следователь подмосковного управления СК Юрий Носов. О других фигурантах дела не сообщалось. 17 декабря Миримской предъявили обвинения в даче взятки, а Носову — в получении взятки. В тот же день Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об их аресте.

По версии следствия, в 2016 году Носов получил от Миримской взятку в размере 3,3 миллиона рублей в виде двух автомобилей за то, что фальсифицировал доказательства в уголовном деле против ее бывшего мужа — совладельца платежной системы «Золотая корона» Николая Смирнова. По делу, которое вел Носов, Смирнову и другим фигурантам предъявили обвинения в продаже ребенка из-за исчезновения дочери Миримской, которого родила суррогатная мать. В 2020 году дело закрыли за отсутствием состава преступления.

Адвокат Вадим Багатурия, представляющий интересы Николая Смирнова, сказал, что его доверитель собирается добиваться, чтобы обоих обвиняемых привлекли к уголовной ответственности за заведомо ложный донос и злоупотребление должностными полномочиями.

Ольга Миримская — совладелица компании «Русский продукт» и банка БКФ. В 2015 году журнал Forbes включил ее в список богатейших женщин России — Миримская заняла 22-е место с состоянием 100 миллионов долларов. В дальнейшем она не попадала в рейтинги журнала.

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