В Москве умер стоматолог, на которого напал недовольный клиент

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В одной из больниц Москвы умер 41-летний стоматолог, на которого напал недовольный клиент. Об этом прокуратура города сообщила в своем официальном телеграм-канале.

Нападение на стоматолога произошло 13 декабря в одной из частных клиник в Ясном проезде. По данным правоохранительных органов, 59-летний Мурад Оганесян, который проходил лечение в стоматологии, остался недоволен результатом и ударил одного из сотрудников клиники ножом в живот. Врача госпитализировали в тяжелом состоянии.

Нападавшего задержал участковый. В ходе допроса Оганесян признал вину, следствие назначило ему психолого-психиатрическую экспертизу. 15 декабря Бабушкинский районный суд Москвы арестовал обвиняемого.

Изначально после нападения было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ). В связи со смертью потерпевшего следствие ужесточит статью обвинения на убийство. Нападавшему грозит лишение свободы на срок от шести до 15 лет.

Мурад Оганесян — бывший гендиректор продюсерского центра «Парадиз», выпустившего в 2006 году фильм «Сволочи», сообщали телеграм-канал Mash и РЕН ТВ. В «Парадизе» заявили Daily Storm и радиостанции «Говорит Москва», что Оганесян не был гендиректором центра, но работал в группе компаний «Парадиз», где руководил направлением, связанным с реализацией прав. По словам руководителя центра Артура Гюлумяна, около пяти лет назад Оганесян покинул компанию из-за проблем с психическим здоровьем. По данным Shot, у Оганесяна шизофрения.