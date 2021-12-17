В Челябинске полицейская объявила голодовку из-за выселения из служебного жилья и дала интервью «Дождю». Ее уволили

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В Челябинске несколько бывших и действующих сотрудников полиции оказались под угрозой выселения из служебного жилья. Они десять лет назад получили квартиры в доме на Российской улице, в котором выдавали жилье сотрудникам правоохранительных органов. Некоторые полицейские сумели приватизировать жилье, однако от других жильцов этого дома после увольнения из МВД городской муниципалитет потребовал освободить служебные квартиры.

Майор полиции Яна Кириллова, работающая участковым уполномоченным, решила помочь бывшим коллегам, которых выселяют из квартир. О борьбе Кирилловой и других полицейских в сентябре писали .

16 ноября Яна Кириллова записала видеообращение, в котором рассказала, что объявляет голодовку и дала интервью телеканалу . Голодовку Кириллова держала три недели.

17 декабря стало известно, что Кириллову уволили из органов МВД. Формальным поводом для увольнения, сообщила Кириллова Znak.com, стал выговор и неполное служебное соответствие за интервью «Дождю».

«Я вышла с больничного и хотела взять два дня отдыха в счет переработок, у меня накопилось несколько десятков часов, — рассказала она. — Всего могу взять до десяти дней, но взяла только два. Остальные мне засчитали в прогул и уволили на основании выговора, который я получила после служебной проверки. Сказали, что я дала интервью „Дождю“ и критиковала власть. Я никого не критиковала, а просто рассказала о нашей ситуации».

В ГУ МВД России по Челябинской области, в свою очередь, объявили, что Кириллова уволена «за грубое нарушение служебной дисциплины, выразившееся в отсутствии по месту службы без уважительных причин».

Участковая собирается обратиться в суд и добиться восстановления на работе.

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