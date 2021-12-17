Россия сыграет с Исландией, Израилем и Албанией в третьем розыгрыше Лиги наций УЕФА
Источник: Сборная России по футболу
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В швейцарском Ньоне 16 декабря прошла жеребьевка Лиги наций УЕФА 2022/2023.
Сборная России попала во вторую группу Лиги B. Соперниками команды Валерия Карпина стали Исландия, Израиль и Албания.
Матчи группового турнира пройдут со 2 июня по 27 сентября 2022 года.
В первых двух розыгрышах Лиги наций Россия также играла в дивизионе B. Оба раза команда не смогла добиться повышения в классе, но также и не вылетела в более слабый дивизион.