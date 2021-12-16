Лукашенко заявил, что в Беларуси «слишком много руководителей, которые занимают антигосударственную позицию»

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Александр Лукашенко на совещании о противодействии санкционным мерам потребовал обеспечить монолитность и исполнительность в руководящем аппарате, сообщает «Белта».

«Слишком много у нас руководителей, которые занимают антигосударственную позицию. И что меня удивляет (это больше всего в Минске): руководители учреждений здравоохранения», — сказал Лукашенко.

Тем, кто хочет быть «абсолютно независимым и призывать к санкциям, воевать против власти и прочее», Лукашенко предложил отправиться в Литву или Польшу, где «еще есть вакансии» и не грозит получить «шесть или восемь лет по новому закону».

При этом, заявил Лукашенко, нужно обойтись без перегибов и каких-то «накатов, как в 1930-е годы». Те чиновники, которые поддержали оппозицию, заявил Лукашенко, «за этот год они совершенно другими людьми стали». «Мы что, сейчас будем отвлекаться и их ловить где-то? Нам же делом нужно заниматься», — сказал он.

В начале декабря США и Евросоюз ввели в отношении Беларуси новые санкции из-за миграционного кризиса. В 2021 году резко выросло число нелегальных мигрантов, которые пытаются перебраться в страны ЕС через белорусскую границу. Страны Евросоюза неоднократно заявляли, что белорусские власти специально приглашают мигрантов в страну и помогают им пересекать границу.

Власти Беларуси объявили об ответных мерах, запретив импорт некоторых категорий продуктов из стран, которые ввели санкции.

В середине декабря Лукашенко подписал указ об уголовной отвественности за призывы к санкциям. Для должностных лиц предусмотрено наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.

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