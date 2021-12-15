Совет Федерации отклонил закон о дистанционном обучении. Матвиенко заявила, что министр просвещения требовал от сенаторов принять документ с ошибкой

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Совет Федерации отклонил ранее принятый Госдумой закон о дистанционном обучении. Глава Совфеда Валентина Матвиенко объяснила это технической ошибкой в документе.

Наличие ошибки в законе, по мнению Совфеда, «приводит к внутреннему противоречию» и может повлечь за собой проблемы правоприменительного характера, связанным с перечнем профессий, по которым электронное обучение не допускается.

Закон будет отправлен в Думу для исправления ошибки, после чего Совет Федерации снова рассмотрит его.

При этом Матвиенко обвинила министра просвещения Сергея Кравцова в том, что он пытался оказать давление на сенаторов, чтобы они приняли закон с ошибкой.

Вместо того, чтобы занять конструктивную позицию, вместе поработать, исправить, он включил все свои рычаги, ну, правда, рычаги слабые, чтобы надавить на Совет Федерации, чтобы мы приняли закон с ошибкой.

Матвиенко пообещала пожаловаться на действия Кравцова в правительство.

Несколько дней назад Матвиенко предупреждала, что Совет Федерации отклонит закон. По ее словам, во втором чтении в Думе туда были внесены несогласованные правки, которые «концептуально поменяли закон».

Совет Федерации достаточно редко отклоняет законы, принятые Думой. В последний раз это было в конце 2020 года — тогда Совфед отклонил закон, запрещающий при отсутствии достаточных данных возбуждать уголовные дела, связанные со сбытом наркотиков.

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