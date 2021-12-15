Прокурор потребовал три года колонии для отца Ивана Жданова

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В Ненецком автономном округе прокуратура попросила приговорить Юрия Жданова, отца бывшего директора Ивана Жданова, к трем годам колонии по обвинению в мошенничестве и служебном подлоге. Об этом в твиттере рассказал его адвокат Владимир Воронин.

По словам Воронина, обвинение сочло вину Юрия Жданова полностью доказанной. Защита просила его оправдать. Сам он вину не признает.

Юрия Жданова задержали в марте в Ростове-на-Дону. Изначально его обвинили в превышении полномочий, но потом ужесточили обвинение. По версии следствия, во время работы замглавы поселка Искателей в Ненецком автономном округе Юрий Жданов рекомендовал выделить жительнице поселка квартиру по договору социального найма, но позже выяснилось, что ее семья уже получала жилищную субсидию.

17 декабря Юрий Жданов выступит в суде с последним словом.

Иван Жданов связывает дело отца со своей политической деятельностью. Сам бывший директор ФБК является фигурантом нескольких уголовных дел, в том числе ФБК.

Иван Жданов находится за пределами России. В рамках дела о злостном неисполнении решения суда за отказ удалить из интернета фильм « » объявили в международный розыск.

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