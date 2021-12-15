Главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина допросили по делу Ивана Сафронова

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Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин был допрошен как свидетель по делу своего советника, журналиста , которому предъявлено обвинение в госизмене.

Как рассказал «Интерфаксу» адвокат Сафронова , это произошло летом 2021 года. Подробности допроса защитник приводить не стал.

В комментарии изданию «Агентство» Павлов сообшил, что Рогозин приходил на допрос к следователю ФСБ Александру Чабану без адвоката.

Сафронов находится в заключении с июля 2020 года. Все это время он номинально остается в должности советника Рогозина.

Ранее глава «Роскосмоса» заявлял, что не сомневается в «порядочности и профессионализме Сафронова» и не верит в его предательство. «В его планы точно не входило напакостить интересам России», — говорил Рогозин о своем советнике.

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