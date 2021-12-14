Власти Москвы изменят стоимость платной парковки. На некоторых улицах цена достигнет 450 рублей в час

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В Москве с 24 декабря на нескольких десятках улиц изменится стоимость платной парковки. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

На наиболее популярных улицах в центре города — например, на Большой Никитской, Петровке, Ильинке, Поварской — тариф на парковку вырастет до 450 рублей в час днем (с 8 утра до 9 вечера) и до 200 рублей в час — ночью, в том числе в воскресенье.

Также тарифы повысятся еще на нескольких десятках улиц внутри Третьего транспортного кольца. Всего повышение коснется 53 улиц (список).

В то же время, на 29 улицах (список) с низкой загрузкой парковок тарифы будут снижены. Вместо 380 рублей в час днем будет действовать более низкий дифференцированный тариф, а парковка по воскресеньям станет бесплатной.

Изменение стоимости власти Москвы объяснили необходимостью разгрузить наиболее популярные парковки и, напротив, побудить водителей парковаться там, где всегда много свободных мест.

До сих пор максимальная стоимость парковки составляла 380 рублей за час днем и 200 рублей за час ночью.

С 31 декабря по 8 января все парковки в Москве будут бесплатными.

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