В Подмосковье проверят охрану всех частных школ после взрыва в православной гимназии в Серпухове. Там на входе сидел только один вахтер

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В Подмосковье прокуратура проверит все негосударственные образовательные организации после взрыва в школе при монастыре в Серпухове. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В рамках мероприятий прокуратура проверит вопросы обеспечения безопасности учеников и персонала, в частности, организацию охраны и соблюдение пропускного режима.

Взрыв в православной гимназии в Серпухове устроил ее бывший ученик, 18-летний Владислав Струженков. В результате семь детей были госпитализированы с различными травмами. Сам нападавший попал в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.

Как писал ТАСС, на входе в гимназию находился лишь один вахтер. Кнопку экстренной сигнализации после взрыва нажали сотрудники ЧОП, которые охраняли общую территорию монастыря.

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