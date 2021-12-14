Исполнительница песни «Прекрасное далеко» подала в суд на Netflix из-за фильма с Козловским

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Бывшая солистка Большого детского хора СССР Ольга Королькова подала иск к компании «Развлекательный онлайн-сервис» (юрлицо российского подразделения Netflix), киностудии «Медиа юниверсал ивент» и лейблу «Первое музыкальное издательство», требуя с них компенсацию в размере 10 миллионов рублей. На исковое заявление обратили внимание «Ведомости».

По данным издания, певица отстаивает свои смежные права на исполнение песни «Прекрасное далеко» в фильме «Пятница». Эта комедия вышла в 2016 году, главные роли в ней исполнили Данила Козловский и Сергей Бурунов. Сейчас среди прочего она доступна для просмотра в Netflix.

В кинокомпании «Медиа юниверсал ивент» рассказали, что Королькова требует компенсации не только убытков, но еще дополнительно морального вреда в размере одного миллиона рублей.

«Якобы в нашем фильме „Пятница“ мы использовали фонограмму песни „Прекрасное далеко“ без ее разрешения. Но песня не использовалась в этом фильме», — заявил «Ведомостям» заместитель гендиректора студии Вадим Вишняков.

Другие стороны иск не комментировали.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!