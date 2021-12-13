В Серпухове на территории женского монастыря сработало взрывное устройство. Один человек погиб, семеро пострадали

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Обновление: По предварительным данным, в результате взрыва погиб подросток, еще семеро несовершеннолетних пострадали.

В городе Серпухов в Московской области на территории женского монастыря произошел взрыв, сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники.

По данным собеседника «Интерфакса», местный житель принес самодельное взрывное устройство в монастырь и привел в действие.

В результате взрыва повреждена дверь расположенной в монастыре православной классической гимназии, рассказала собеседник ТАСС.

По словам источника «Интерфакса», бомбу привел в действие подросток, который в прошлом был воспитанником церковно-приходской школы при обители.

«По предварительным данным, мотивом преступления стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений», — сказал источник, добавив, что во время учебы нападавший подвергался буллингу.

Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Московской области Сергей Забатурин и исполняющий обязанности Серпуховского городского прокурора Валерий Кукушкин. Следственное управление СК по региону решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Серпухове находится действующий Введенский Владычний женский монастырь.