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В Курской области посетитель ночного клуба устроил стрельбу. Ранены пять человек

Источник: ТАСС

В Курской области посетитель ночного клуба открыл стрельбу из травматического пистолета, сообщает ТАСС со ссылкой на областное управление МВД.

Стрельба произошла на входе в клуб, после «словесного конфликта» посетителя с охранниками заведения. В результате пятеро охранников получили травмы.

Стрелявший скрылся, предположительно, на автомобиле. Сейчас его разыскивают, пишет РИА Новости со ссылкой на полицию.

На место стрельбы прибыли сотрудники полиции и Росгвардии. Клуб закрыли на время работы следственно-оперативной группы.

По одной из версий, причиной случившегося мог быть конфликт посетителей и охраны клуба, имевший место несколькими днями ранее.