Суд запретил депутату Госдумы Валерию Рашкину выходить из дома по ночам

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Басманный районный суд Москвы избрал в отношении депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина меру пресечения в виде .

Суд удовлетворил соответствующее ходатайство следствия в рамках уголовного о незаконной охоте, по которому Рашкин проходит в качестве обвиняемого.

По решению суда Рашкину запретили покидать жилище с 23:00 до 07:00 мск, посещать охотничьи угодья в период следствия, а также общаться с другими фигурантами уголовного дела.

По версии следствия, в ночь на 29 октября Валерий Рашкин застрелил из карабина лося в охотничьем хозяйстве «Лебедка» в Саратовской области, не имея лицензии на отстрел животных. После этого депутат разделал тушу лося и спрятал ее в багажнике машины.

Валерий Рашкин свою вину не признал. Первоначально он говорил, что случайно нашел тушу лося, но затем признался, что действительно убил животное, но был уверен, что охотится законно.

Спустя почти месяц после задержания Рашкина, 25 ноября, Госдума лишила политика депутатской неприкосновенности, после чего СК смог возбудить против него уголовное дело.

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