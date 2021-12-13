Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: ПСЖ сыграет с «Реалом». Из-за технической ошибки жеребьевку проводили дважды

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В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка матчей 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов. Вот ее результаты:

«Зальцбург» — «Бавария»

«Спортинг» — «Манчестер Сити»

«Бенфика» — «Аякс»

«Челси» — «Лилль»

«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»

«Вильярреал» — «Ювентус»

«Интер» — «Ливерпуль»

«ПСЖ» — «Реал»

Жеребьевку пришлось проводить дважды. В первый раз из-за технической ошибки с корзинами в соперники «Вильярреалу» достался «Манчестер Юнайтед», чего не должно было произойти, так как эти команды уже играли между собой в групповом турнире. Из-за этого УЕФА решила полностью отменить результаты первой жеребьевки и провести ее повторно.

Первые матчи состоятся 15 и 16 февраля, ответные — 22 и 23 февраля.

Помимо Лиги чемпионов, состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы и Лиги конференций. Петербургский «Зенит» за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы поборется с испанским «Бетисом».

Финал Лиги чемпионов впервые в истории пройдет в Санкт-Петербурге. Матч назначен на 28 мая 2022 года.

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