Омикрон обнаружили у 16 россиян, вернувшихся из ЮАР

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Вариант коронавируса омикрон обнаружен у 16 россиян, недавно вернувшихся из ЮАР. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Впервые о выявлении омикрона в России стало известно 6 декабря.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 9 декабря омикрон был выявлен в 63 странах мира.

Этот вариант распространяется быстрее, чем дельта. Вероятно, он вытеснит дельту на тех территориях, где началась его передача внутри популяции, считает ВОЗ.

Организация напоминает, что, по предварительным данным, омикрон лучше уходит от вакцинного иммунитета, чем другие варианты коронавируса.

Информация о том, насколько тяжело протекает заболевание при заражении омикроном пока ограничена, отмечает ВОЗ. Предварительные данные из ЮАР говорят о том, что он может переноситься легче дельты, а выявленные в Евросоюзе случаи заражения омикроном были легкими или бессимптомными. Но этих сведений мало, чтобы делать выводы о тяжести заболевания при омикроне, подчеркивает ВОЗ.

Омикрон — вариант коронавируса с большим числом мутаций, который обнаружили ученые из ЮАР в конце ноября. ВОЗ включила его в число вариантов коронавируса, вызывающих опасения.

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