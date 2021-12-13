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Голливудская ассоциация иностранной прессы объявила номинантов 79-й премии «Золотой глобус». Трансляция церемонии велась на сайте и ютьюб-канале награды.

В номинации «Лучшая драма» на победу в 2022 году претендуют «Дюна» режиссера Дени Вильнева, «CODA: Ребенок глухих родителей» Сиан Хедер, «Белфаст» Кеннета Брана, «Король Ричард» Рейнальдо Маркуса Грина и «Власть пса» Джейн Кэмпион.

Среди номинантов в категории «Лучшая комедия или мюзикл» вместе с «Вестсайдской историей» Стивена Спилберга оказались фильмы «Сирано» Джо Райта, «Лакричная пицца» Пола Томаса Андерсона, а также «Тик-так… БУМ!» Лин-Мануэля Миранды и «Не смотрите наверх» Адама Маккея.

В категории «Лучший фильм не на английском языке» (ранее она называлась «Лучший фильм на иностранном языке») представлена картина «Купе № 6» финского режиссера Юхо Куосманена. Сопродюсерами фильма выступили Наталья Дрозд и Сергей Сельянов, а главную мужскую роль в нем сыграл Юра Борисов.

Среди драматических сериалов на «Золотой глобус» претендуют «Игра в кальмара», «Люпен», «Наследники», «Поза» и «Утреннее шоу», а среди комедий — «Великая», «Псы резервации», «Тед Лассо», «Убийства в одном здании» и «Хитрости».

За награду в категории «Лучшая актриса драматического фильма» поборются Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»), Оливия Колман («Незнакомая дочь»), Леди Гага («Дом Gucci»), Николь Кидман («Быть Рикардо») и Кристен Стюарт («Спенсер»).

В списке номинантов на звание лучшего драматического актера — Махершала Али («Лебединая песня»), Хавьер Бардем («Быть Рикардо»), Дензел Вашингтон («Трагедия Макбета»), Бенедикт Камбербэтч («Власть пса») и Уилл Смит («Король Ричард»).

Полный список номинантов можно посмотреть на сайте премии. Победителей в более чем 20 категориях за работы в кино и на телевидении назовут 9 января 2022 года.

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