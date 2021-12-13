Конституционный суд отклонил жалобы правозащитников на запрет говорить с заключенными СИЗО о пытках, которым они подверглись за пределами изолятора

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Конституционный суд России отклонил жалобы трех бывших и действующих членов Общественной наблюдательной комиссии Москвы и Петербурга Евгения Еникеева, Яны Теплицкой и Романа Ширшова на вмешательство сотрудников ФСИН в беседы с заключенными в следственных изоляторах. Об этом сообщает «Коммерсант».

В октябре члены ОНК обратились в КС и потребовали признать нарушающими Конституцию нормы законов о страже и общественном контроле, которые позволяют сотрудникам СИЗО прерывать разговоры правозащитников и заключенных, если «предмет беседы не имеет отношения к условиям содержания».

В основе первой жалобы — спор с сотрудниками изолятора «Лефортово» из-за визита членов ОНК Москвы в 2019 году к заключенному Фахраджону Нозимову, одному из фигурантов дела в 2017 году. Тогда сотрудник СИЗО прервал беседу Нозимова с правозащитниками после того, как он начал рассказывать, как на его теле появились повреждения.

Поводом для второй жалобы стала аналогичная ситуация в петербургском СИЗО «Кресты»: когда обвиняемый по делу Аброр Азимов пожаловался правозащитникам на похищение и пытки до формального задержания, их разговор прервали.

В результате КС определил, что члены ОНК «субъективно» и «абстрактно» трактуют законы, а сам запрет говорить с заключенными о пытках за пределами СИЗО не нарушает «субъективные конституционные права» правозащитников.

Юрист Григорий Вайпан, сопровождавший обращение в КС, теперь собирается просить Госдуму, Совет Федерации и региональные заксобрания повторить жалобы правозащитников. Суд счел, что заявители поставили вопрос об и новое обращение должны подавать те, у кого есть такое право, пояснил он.

Нормы, по которым сотрудники СИЗО могут прерывать беседу заключенных с членами ОНК, были приняты в 2018 году. Тогда их раскритиковали правозащитники. В частности, в президентском Совете по правам человека сочли, что эта мера может привести к замалчиванию пыток.

Всего, по словам Григория Вайпана, проблема с запретом на беседы о пытках в СИЗО касается более чем 100 тысяч заключенных. Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников считает, что юрист «сильно преувеличивает проблему».

Члены ОНК не одобряют коллег, которые судятся с ФСИН и привлекают «лишнее» внимание к проблемам, заявил источник «Коммерсанта» в системе наблюдательных комиссий. «Многие сотрудники региональных СИЗО вообще не знают действующих законов и, соответственно, не прерывают бесед, когда правозащитники спрашивают о чем-то, не касающемся условий содержания», — пояснил он.

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