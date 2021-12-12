Умерла автор «Интервью с вампиром» Энн Райс

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Энн Райс, написавшая, в числе прочего, роман «Интервью с вампиром», умерла в возрасте 80 лет. О смерти Райс написал в твиттере ее сын Кристофер. Причиной смерти Райс названы последствия инсульта.

Lenny Ignelzi / AP / Scanpix / LETA

Райс опубликовала свою первую книгу — «Интервью с вампиром» в 1976 году. Роман стал международным бестселлером и был экранизирован. В одноименном фильме сыграли Том Круз, Брэд Питт, Кристиан Слейтер, Антонио Бандерас и Кирстен Данст.

Райс написала еще девять романов, входящих в серию «Вампирские хроники», последний из которых был опубликован в 2018 году. Многие из этих и других книг Райс, жанр которых Variety определяет как «готические романы», были переведены на русский. Всего романы Райс разошлись тиражом более чем 150 миллионов экземпляров.

В начале декабря Variety сообщало, что телеканал AMC планирует экранизировать серию романов Райс «Мэйфейрские ведьмы».

Энн Райс будет похоронена в Новом Орлеане — ее родном городе, который она описывала в своих романах.