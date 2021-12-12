Сокуров призвал не раздувать истерию вокруг его выступления на заседании СПЧ

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Режиссер Александр Сокуров назвал «абсолютно истерическим» то, как СМИ освещают его диалог с президентом РФ Владимиром Путиным на заседании Совета по правам человека (СПЧ).

«Это абсолютно неподобающая серьезности этой темы истерия вокруг. Мне это не нравится. Я не хочу в этом принимать участия, это совсем не то, ради чего я в Совете состою», — заявил Сокуров в интервью ТАСС. «Есть ощущение, что никто не читал и никто не вчитывался в текст выступления», — добавил он.

При этом режиссер сообщил, что готов продолжить диалог с Путиным при личной встрече — «за чашкой чая». «Если поступит предложение [о встрече с президентом — прим. „Медуза“], я, конечно, не откажусь», — сказал он. «Мне очень интересно: есть, что обсудить», — заявил он, добавив, что «там полно вопросов».

9 декабря на заседании СПЧ с участием президента Александр Сокуров предложил «отпустить всех», кто больше не хочет быть в составе России. В ответ Владимир Путин назвал слова режиссера «набором проблем и страхов», попросил его думать, прежде чем выступать публично, и отметил, что «о некоторых вещах лучше помолчать».

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал правоохранительные органы проверить высказывания Сокурова «на факт антигосударственного и экстремистского характера». Спикер парламента Чечни Магомед Даудов заявил, что чеченские депутаты официально обратятся с соответствующей просьбой к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

Сокуров заявил, что опасается уголовного преследования из-за прозвучавших на заседании СПЧ слов, но надеется, что «президент этого не допустит».

Что произошло на заседании СПЧ

Александр Сокуров предложил «отпустить» из России регионы Кавказа. Путин в ответ попросил «не будить лихо» и не превращать страну в Московию, как «хотят в НАТО»

Что произошло на заседании СПЧ

Александр Сокуров предложил «отпустить» из России регионы Кавказа. Путин в ответ попросил «не будить лихо» и не превращать страну в Московию, как «хотят в НАТО»

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