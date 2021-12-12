СК сообщил о летевшем в Сочи рейсе, сменившем курс «из-за неопознанного воздушного судна». МИД РФ заявлял о самолетах-разведчиках США над Черным морем

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Самолет одной из российских авиакомпаний, следовавший из Екатеринбурга в Сочи, «вынужденно сменил курс из-за неопознанного воздушного судна», сообщается на сайте Следственного комитета РФ. На борту самолета находились 160 человек.

Глава СК Александр Бастрыкин, говорится в сообщении, поручил и. о. руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Павлу Выменцу «доложить об обстоятельствах инцидента в воздушном пространстве».

Никаких других деталей произошедшего Следственный комитет РФ пока не раскрывает.

Ранее сообщалось, что российские военные 3 декабря поднимали в воздух истребители Су-27 и Су-30 для сопровождения над Черным морем двух самолетов-разведчиков США, напоминает «Интерфакс».

8 декабря МИД России сообщал, что вручил ноту протеста посольству США в связи с «воздушными инцидентами над Черным морем». В заявлении МИДа говорилось, что курс пришлось менять рейсу авиакомпании «Аэрофлот» и лайнеру мальтийской авиакомпании, совершавшему рейс из Сочи в Скопье.

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