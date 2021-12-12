Джулиан Ассанж перенес микроинсульт в тюрьме

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Невеста Джулиана Ассанжа Стелла Моррис заявила, что основатель Wikileaks перенес микроинсульт в лондонской тюрьме.

В интервью The Daily Mail Моррис рассказала, что состояние Ассанжа ухудшилось 27 октября — в день, когда он по видеосвязи участвовал в заседании суда, рассматривающего вопрос о возможности его экстрадиции в США.

У основателя Wikileaks, по словам его невесты, после произошедшего опустилось правое веко, нарушилась память и появились симптомы неврологических повреждений.

Транзиторная ишемическая атака, которую также называют микроинсультом, может быть предвестником острого инсульта, отметила Моррис, добавив, что чем дольше длится судебный процесс и Ассанж остается за решеткой, тем большей опасности подвергаются его здоровье и жизнь.

10 декабря Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию Соединенных Штатов на решение о запрете экстрадиции Ассанжа. Решение не означает, что основателя Wikileaks выдадут США, но делает такой исход более вероятным.

В США основателя Wikileaks обвиняют в незаконном получении и публикации секретных данных, а также в сговоре с целью компьютерного взлома. Ему грозит многолетнее тюремное заключение.

Ассанж семь лет — с 2012 по 2019 годы — укрывался на территории посольства Эквадора в Лондоне. В посольство он перебрался, когда суд рассматривал запрос на его экстрадицию в Швецию, где его обвиняли в изнасиловании. Свою вину Ассанж отрицал и утверждал, что цель уголовного преследования — выдать его в США через Швецию. Срок давности по шведским обвинениям уже истек.

В апреле 2019 года Ассанжа забрали из посольства и приговорили к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог в 2012 году. Ассанж отбыл срок, но на свободу его до завершения рассмотрения запроса на экстрадицию не отпустили.

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