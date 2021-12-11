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Полиция завершила расследование дела о ДТП с машиной, в которой ехала Ксения Собчак. Потерпевшими признаны пять человек

Источник: МВД Медиа

Полиция завершила следствие по делу об автокатастрофе с участием автомобиля, в котором находилась телеведущая Ксения Собчак. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.

Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

По версии следствия, причиной инцидента стало нарушение правил дорожного движения водителем автомобиля Собчак. В рамках расследования были проведены восемь экспертиз и опрошены 13 свидетелей. Потерпевшими признаны пять человек.

Водителю автомобиля, в котором ехала Собчак, предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека (часть 3 статьи 264 УК РФ). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас водитель находится под домашним арестом, он признал вину.

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