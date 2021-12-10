В заброшенном доме в Тульской области нашли тело подполковника Росгвардии. Следствие считает, что он покончил с собой

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В одном из заброшенных домов села Анишино Тульской области нашли элементы гранаты и тело пропавшего подполковника Росгвардии с осколочными ранениями. Об этом со ссылкой на источники сообщают «Интерфакс», ТАСС и РИА Новости.

По данным издания Baza, погибшего нашли еще 3 декабря. Собеседники агентств предполагают, что сотрудник Росгвардии покончил с собой.

Речь идет о 52-летнем Александре Харламове, который работал оперуполномоченным по особо важным делам в отделении тактики сил и средств СОБРа Росгвардии по Москве. Он пропал после конфликта с бывшей женой. Как отмечает Baza, Харламов входил в число подозреваемых по делу о поджоге автомобиля бывшей супруги.

Следствие возбудило уголовное дело об убийстве. По данным РИА Новости и Baza, дело завели в рамках стандартной процедуры еще до того, как нашли тело. В пресс-службе управления Росгвардии по Тульской области подтвердили наличие уголовного дела и заявили, что случившееся не связано с работой росгвардейца.

Безусловно, это трагедия. Она не связана с профессиональной деятельностью и носит бытовой характер.

По основной версии следствия, подполковник покончил жизнь самоубийством из-за семейных проблем, пишет Baza. В свою очередь Mash сообщает о другой версии: Харламова убили, а потом уже взорвали гранатой.