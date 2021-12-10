Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова заявила. что закон об «иностранных агентах» следует изменить.

«Закон об иноагентах требует корректировки, уточнения, в частности, понимания политической деятельности. С тем, чтобы могло быть обжаловано решение о внесении в реестр (иноагентов), и чтобы (было) понимание, как должна работать общественная организация, признанная иноагентом. Это все, на мой взгляд, требует серьезного уточнения», цитирует Москалькову «Интерфакс».

Омбудсмен добавила, что готова принять участие в обсуждении поправок в закон об «иноагентах».

8 декабря сотрудники проекта «ОВД-Инфо» передали в Госдуму петицию с требованием отменить законодательство об «иноагентах», которую подписали 260 тысяч человек.

На рассмотрение Госдумы внесены два законопроекта о поправках в закон об «иноагентах». Их подготовили депутаты от «Справедливой России» и от фракции «Новые люди». Оба законопроекта предусматривают, что «иностранным агентом» можно будет объявлять только по решению суда.

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